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Tafsir: Al-Mursalat 77:33
Al-Mursalat
33
77:33
كانه جمالت صفر ٣٣
كَأَنَّهُۥ جِمَـٰلَتٌۭ صُفْرٌۭ ٣٣
كَأَنَّهُۥ
جِمَٰلَتٞ
صُفۡرٞ
٣٣
Semelhantes a camelos, de matizes amarelos.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.