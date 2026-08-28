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Tafsir: Al-Mursalat 77:29
Al-Mursalat
29
77:29
انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون ٢٩
ٱنطَلِقُوٓا۟ إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ٢٩
ٱنطَلِقُوٓاْ
إِلَىٰ
مَا
كُنتُم
بِهِۦ
تُكَذِّبُونَ
٢٩
(Ser-lhes-á dito): Dirigi-vos, pois, ao destino que costumáveis negar!
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Al-Sa'di
Você está lendo um tafsir para o grupo de versos 77:28 a 77:29
В ответ на многочисленные блага Аллаха они отвергают Его знамения. А когда наступит День воскресения, им скажут: