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Tafsir: Al-Mursalat 77:28
Al-Mursalat
28
77:28
ويل يوميذ للمكذبين ٢٨
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٢٨
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
٢٨
Ai, nesse dia, dos desmentidores!
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
"ويل يومئذ للمكذبين"
،
قال مقاتل:
وهذا كله أعجب من البعث.