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Tafsir: Al-Mursalat 77:25
Al-Mursalat
25
77:25
الم نجعل الارض كفاتا ٢٥
أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ٢٥
أَلَمۡ
نَجۡعَلِ
ٱلۡأَرۡضَ
كِفَاتًا
٢٥
Porventura, não destinamos a terra por abrigo,
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العربية
Tafsir Ahsanul Bayaan
আমি কি ভূমিকে সৃষ্টি করিনি ধারণকারী রূপে।