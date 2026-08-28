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Tafsir: Al-Mursalat 77:24
Al-Mursalat
24
77:24
ويل يوميذ للمكذبين ٢٤
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٢٤
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
٢٤
Ai, nesse dia, dos desmentidores!
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العربية
Al-Tafsir al-Wasit (Tantawi)
وما دام الأمر كذلك فويل وهلاك يوم القيامة ، للمكذبين بوحدانيتنا وقدرتنا .