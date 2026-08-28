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Tafsir: Al-Mursalat 77:17
Al-Mursalat
17
77:17
ثم نتبعهم الاخرين ١٧
ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْـَٔاخِرِينَ ١٧
ثُمَّ
نُتۡبِعُهُمُ
ٱلۡأٓخِرِينَ
١٧
Então, fizemos os seus sucessores seguirem-nas.
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[
ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ (١٧)
] پاشان ئهمانهی دواتریش بهدوای ئهواندا ئهبهین، واته: كافرانی مهككهیش ئهگهر ئیمان نههێنن وهكو ئوممهتانی پێشتر لهناویان ئهبهین.