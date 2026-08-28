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Tafsir: Al-Mursalat 77:12
Al-Mursalat
12
77:12
لاي يوم اجلت ١٢
لِأَىِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ١٢
لِأَيِّ
يَوۡمٍ
أُجِّلَتۡ
١٢
- Para que dia foi deferido (o portento)? -
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿لِأَیِّ یَوۡمٍ﴾ لِيَوْمٍ عَظِيم ﴿أُجِّلَتۡ ١٢﴾ لِلشَّهَادَةِ عَلَى أممهم بالتبليغ