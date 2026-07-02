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Al-Ma'idah
99
5:99
ما على الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ٩٩
مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَـٰغُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ٩٩
مَّا
عَلَى
ٱلرَّسُولِ
إِلَّا
ٱلۡبَلَٰغُۗ
وَٱللَّهُ
يَعۡلَمُ
مَا
تُبۡدُونَ
وَمَا
تَكۡتُمُونَ
٩٩
Ao Mensageiro só cabe a proclamação (da mensagem). Deus conhece o que manifestais e o que ocultais.
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Tafseer Jalalayn
﴿مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلۡبَلَـٰغُۗ﴾ لَكُمْ ﴿وَٱللَّهُ یَعۡلَمُ مَا تُبۡدُونَ﴾ تُظْهِرُونَ مِنْ الْعَمَل ﴿وَمَا تَكۡتُمُونَ ٩٩﴾ تُخْفُونَ مِنْهُ فَيُجَازِيكُمْ بِهِ