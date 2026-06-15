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Al-Ma'idah
77
5:77
قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ٧٧
قُلْ يَـٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ لَا تَغْلُوا۟ فِى دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوٓا۟ أَهْوَآءَ قَوْمٍۢ قَدْ ضَلُّوا۟ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا۟ كَثِيرًۭا وَضَلُّوا۟ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ٧٧
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Dize-lhes: Ó adeptos do Livro, não exagereis em vossa religião, profanado a verdade, nem sigais o capricho daquelesque se extraviaram anteriormente, desviaram muitos outros e se desviaram da verdadeira senda!
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[
قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - پێیان بفهرمه: ئهی ئههلی كتاب ئهی گاورو جوولهكه زیادڕهوی مهكهن له دینهكهتاندا جگه له حهق، بهتایبهتی گاورهكان مهڵێن: عیسا- صلى الله عليه وسلم - خوایه یان كوڕی خوایه [
وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا
] وه شوێنی ههواو ئارهزووی كهسانێك مهكهون كه پێشتر گومڕابوون له پێشینهكانی خۆیان له جوولهكهو گاور وه خهڵكێكی زۆریشیان گومڕا كرد [
وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (٧٧)
] وه گومڕابوون و له ڕێگای ڕاست لایاندا پێش هاتنی پێغهمبهر- صلى الله عليه وسلم -.