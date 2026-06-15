Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Ma'idah
76
5:76
قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم ٧٦
قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّۭا وَلَا نَفْعًۭا ۚ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٧٦
ﲽ
ﲾ
ﲿ
ﳀ
ﳁ
ﳂ
ﳃ
ﳄ
ﳅ
ﳆ
ﳇ
ﳈﳉ
ﳊ
ﳋ
ﳌ
ﳍ
ﳎ
Pergunta-lhes: Adorareis, em vez de Deus, ao que não pode prejudicar-vos nem beneficiar-vos, sabendo (vós) que Deusé o Oniouvinte, o Sapientíssimo?
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿قُلۡ أَتَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ﴾ أَيْ غَيْره ﴿مَا لَا یَمۡلِكُ لَكُمۡ ضَرࣰّا وَلَا نَفۡعࣰاۚ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِیعُ﴾ لِأَقْوَالِكُمْ ﴿ٱلۡعَلِیمُ ٧٦﴾ بِأَحْوَالِكُمْ وَالِاسْتِفْهَام للإنكار