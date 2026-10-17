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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Aia 98
Al-Kahf
98
18:98
قال هاذا رحمة من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا ٩٨
قَالَ هَـٰذَا رَحْمَةٌۭ مِّن رَّبِّى ۖ فَإِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّى جَعَلَهُۥ دَكَّآءَ ۖ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّى حَقًّۭا ٩٨
قَالَ
ﱁ
هَٰذَا
ﱂ
رَحۡمَةٞ
ﱃ
مِّن
ﱄ
رَّبِّيۖ
ﱅﱆ
فَإِذَا
ﱇ
جَآءَ
ﱈ
وَعۡدُ
ﱉ
رَبِّي
ﱊ
جَعَلَهُۥ
ﱋ
دَكَّآءَۖ
ﱌﱍ
وَكَانَ
ﱎ
وَعۡدُ
ﱏ
رَبِّي
ﱐ
حَقّٗا
ﱑ
٩٨
ﱒ
Disse (depois): Esta muralha é uma misericórdia de meu Senhor. Porém, quando chegar a Sua promessa, Ele a reduzirá apó, porque a promessa de meu Senhor é infalível.
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Tafsir Fathul Majid
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