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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Aia 96
Al-Kahf
96
18:96
اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطرا ٩٦
ءَاتُونِى زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُوا۟ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَعَلَهُۥ نَارًۭا قَالَ ءَاتُونِىٓ أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًۭا ٩٦
ءَاتُونِي
ﳕ
زُبَرَ
ﳖ
ٱلۡحَدِيدِۖ
ﳗﳘ
حَتَّىٰٓ
ﳙ
إِذَا
ﳚ
سَاوَىٰ
ﳛ
بَيۡنَ
ﳜ
ٱلصَّدَفَيۡنِ
ﳝ
قَالَ
ﳞ
ٱنفُخُواْۖ
ﳟﳠ
حَتَّىٰٓ
ﳡ
إِذَا
ﳢ
جَعَلَهُۥ
ﳣ
نَارٗا
ﳤ
قَالَ
ﳥ
ءَاتُونِيٓ
ﳦ
أُفۡرِغۡ
ﳧ
عَلَيۡهِ
ﳨ
قِطۡرٗا
ﳩ
٩٦
ﳪ
Trazei-me blocos de ferro, até cobrir o espaço entre as duas montanhas. Disse aos trabalhadores: Assoprai (com vossosfoles), até que fiquem vermelhas como fogo. Disse mais: Trazei-me chumbo fundido, que jogarei por cima.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.