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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Aia 94
Al-Kahf
94
18:94
قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا ٩٤
قَالُوا۟ يَـٰذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّۭا ٩٤
قَالُواْ
ﲴ
يَٰذَا
ﲵ
ٱلۡقَرۡنَيۡنِ
ﲶ
إِنَّ
ﲷ
يَأۡجُوجَ
ﲸ
وَمَأۡجُوجَ
ﲹ
مُفۡسِدُونَ
ﲺ
فِي
ﲻ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲼ
فَهَلۡ
ﲽ
نَجۡعَلُ
ﲾ
لَكَ
ﲿ
خَرۡجًا
ﳀ
عَلَىٰٓ
ﳁ
أَن
ﳂ
تَجۡعَلَ
ﳃ
بَيۡنَنَا
ﳄ
وَبَيۡنَهُمۡ
ﳅ
سَدّٗا
ﳆ
٩٤
ﳇ
Disseram-lhe: Ó Zul Carnain, Gog e Magog são devastadores na terra. Queres que te paguemos um tributo, para quelevantes uma barreira entre nós e eles?
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Tafsir Fathul Majid
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