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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Aia 91
Al-Kahf
91
18:91
كذالك وقد احطنا بما لديه خبرا ٩١
كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًۭا ٩١
كَذَٰلِكَۖ
ﲚﲛ
وَقَدۡ
ﲜ
أَحَطۡنَا
ﲝ
بِمَا
ﲞ
لَدَيۡهِ
ﲟ
خُبۡرٗا
ﲠ
٩١
ﲡ
Assim foi, porque temos pleno conhecimento de tudo sobre ele.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.