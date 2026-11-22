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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Aia 90
Al-Kahf
90
18:90
حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا ٩٠
حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍۢ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًۭا ٩٠
حَتَّىٰٓ
ﲊ
إِذَا
ﲋ
بَلَغَ
ﲌ
مَطۡلِعَ
ﲍ
ٱلشَّمۡسِ
ﲎ
وَجَدَهَا
ﲏ
تَطۡلُعُ
ﲐ
عَلَىٰ
ﲑ
قَوۡمٖ
ﲒ
لَّمۡ
ﲓ
نَجۡعَل
ﲔ
لَّهُم
ﲕ
مِّن
ﲖ
دُونِهَا
ﲗ
سِتۡرٗا
ﲘ
٩٠
ﲙ
Até que, chegando ao nascente do sol, viu que este saía sobre um povo contra o qual noa havíamos provido nenhumabrigo.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.