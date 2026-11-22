Аллах одарил Зуль-Карнейна возможностью дойти до западных земель, где солнце закатывалось непосредственно перед его глазами, и ему показалось, что оно опускается в черную воду. Такое часто случается с теми, кто встречает закат на берегу моря. Зуль-Карнейну показалось, что солнце опускается в воду, хотя в действительности оно находилось далеко от земли. Там он обнаружил народ, и Всевышний Аллах сказал ему: «О Зуль-Карнейн! Тебе предстоит сделать важный выбор. Ты можешь подвергнуть их любому виду наказания: казнить, высечь или пленить. Или же ты можешь помиловать их». Из этого откровения становится ясно, что на западе жил народ, который либо исповедовал неверие, либо погряз в распутстве, либо совершал другие скверные злодеяния. А если бы они были правоверными, то Аллах не позволил бы Зуль-Карнейну подвергнуть их наказанию. Аллах оказал этому правителю великую честь и побудил его править по законам своего Господа, благодаря чему он заслужил похвалу и добрую память. Он принял решение и разделил всех людей на две группы.