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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Aia 82
Al-Kahf
82
18:82
واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن امري ذالك تاويل ما لم تسطع عليه صبرا ٨٢
وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَـٰمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِى ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُۥ كَنزٌۭ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَـٰلِحًۭا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةًۭ مِّن رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهُۥ عَنْ أَمْرِى ۚ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَّلَيْهِ صَبْرًۭا ٨٢
وَأَمَّا
ﲪ
ٱلۡجِدَارُ
ﲫ
فَكَانَ
ﲬ
لِغُلَٰمَيۡنِ
ﲭ
يَتِيمَيۡنِ
ﲮ
فِي
ﲯ
ٱلۡمَدِينَةِ
ﲰ
وَكَانَ
ﲱ
تَحۡتَهُۥ
ﲲ
كَنزٞ
ﲳ
لَّهُمَا
ﲴ
وَكَانَ
ﲵ
أَبُوهُمَا
ﲶ
صَٰلِحٗا
ﲷ
فَأَرَادَ
ﲸ
رَبُّكَ
ﲹ
أَن
ﲺ
يَبۡلُغَآ
ﲻ
أَشُدَّهُمَا
ﲼ
وَيَسۡتَخۡرِجَا
ﲽ
كَنزَهُمَا
ﲾ
رَحۡمَةٗ
ﲿ
مِّن
ﳀ
رَّبِّكَۚ
ﳁﳂ
وَمَا
ﳃ
فَعَلۡتُهُۥ
ﳄ
عَنۡ
ﳅ
أَمۡرِيۚ
ﳆﳇ
ذَٰلِكَ
ﳈ
تَأۡوِيلُ
ﳉ
مَا
ﳊ
لَمۡ
ﳋ
تَسۡطِع
ﳌ
عَّلَيۡهِ
ﳍ
صَبۡرٗا
ﳎ
٨٢
ﳏ
E quanto ao muro, pertencia a dois jovens órfãos da cidade, debaixo do qual havia um tesouro seu. Seu pai era virtuoso eteu Senhor tencinou que alcançassem a puberdade, para que pudessem tirar o seu tesouro. Isso é do beneplácito de teuSenhor. Não o fiz por minha própria vontade. Eis a explicação daquilo em relação ao qual não foste paciente.
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