Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Aia 8
Al-Kahf
8
18:8
وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا ٨
وَإِنَّا لَجَـٰعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًۭا جُرُزًا ٨
وَإِنَّا
ﱬ
لَجَٰعِلُونَ
ﱭ
مَا
ﱮ
عَلَيۡهَا
ﱯ
صَعِيدٗا
ﱰ
جُرُزًا
ﱱ
٨
ﱲ
Em verdade, tudo quanto existe sobre ela, reduzi-lo-emos a cinza e solo seco.
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.