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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Aia 79
Al-Kahf
79
18:79
اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينة غصبا ٧٩
أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَـٰكِينَ يَعْمَلُونَ فِى ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكٌۭ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًۭا ٧٩
أَمَّا
ﲃ
ٱلسَّفِينَةُ
ﲄ
فَكَانَتۡ
ﲅ
لِمَسَٰكِينَ
ﲆ
يَعۡمَلُونَ
ﲇ
فِي
ﲈ
ٱلۡبَحۡرِ
ﲉ
فَأَرَدتُّ
ﲊ
أَنۡ
ﲋ
أَعِيبَهَا
ﲌ
وَكَانَ
ﲍ
وَرَآءَهُم
ﲎ
مَّلِكٞ
ﲏ
يَأۡخُذُ
ﲐ
كُلَّ
ﲑ
سَفِينَةٍ
ﲒ
غَصۡبٗا
ﲓ
٧٩
ﲔ
Quanto ao barco, pertencia aos pobres pescadores do mar e achamos por bem avariá-lo, porque atrás dele vinha um reique se apossava, pela força, de todas as embarcações.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.