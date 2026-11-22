Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Aia 77
Al-Kahf
77
18:77
فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شيت لاتخذت عليه اجرا ٧٧
فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَآ أَتَيَآ أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَآ أَهْلَهَا فَأَبَوْا۟ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًۭا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥ ۖ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًۭا ٧٧
فَٱنطَلَقَا
ﱛ
حَتَّىٰٓ
ﱜ
إِذَآ
ﱝ
أَتَيَآ
ﱞ
أَهۡلَ
ﱟ
قَرۡيَةٍ
ﱠ
ٱسۡتَطۡعَمَآ
ﱡ
أَهۡلَهَا
ﱢ
فَأَبَوۡاْ
ﱣ
أَن
ﱤ
يُضَيِّفُوهُمَا
ﱥ
فَوَجَدَا
ﱦ
فِيهَا
ﱧ
جِدَارٗا
ﱨ
يُرِيدُ
ﱩ
أَن
ﱪ
يَنقَضَّ
ﱫ
فَأَقَامَهُۥۖ
ﱬﱭ
قَالَ
ﱮ
لَوۡ
ﱯ
شِئۡتَ
ﱰ
لَتَّخَذۡتَ
ﱱ
عَلَيۡهِ
ﱲ
أَجۡرٗا
ﱳ
٧٧
ﱴ
E ambos se puseram a andar, até que chegaram a uma cidade, onde pediram pousada aos seus moradores, os quais senegaram a hospedá-los. Nela, acharam um muro que estava a ponto de desmoronar e o desconhecido o restaurou. Moisés lhedisse então: Se quisesses, poderia exigir, recompensa por isso.
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.