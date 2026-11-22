Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Aia 74
Al-Kahf
74
18:74
فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جيت شييا نكرا ٧٤
فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰٓ إِذَا لَقِيَا غُلَـٰمًۭا فَقَتَلَهُۥ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًۭا زَكِيَّةًۢ بِغَيْرِ نَفْسٍۢ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْـًۭٔا نُّكْرًۭا ٧٤
فَٱنطَلَقَا
ﳕ
حَتَّىٰٓ
ﳖ
إِذَا
ﳗ
لَقِيَا
ﳘ
غُلَٰمٗا
ﳙ
فَقَتَلَهُۥ
ﳚ
قَالَ
ﳛ
أَقَتَلۡتَ
ﳜ
نَفۡسٗا
ﳝ
زَكِيَّةَۢ
ﳞ
بِغَيۡرِ
ﳟ
نَفۡسٖ
ﳠ
لَّقَدۡ
ﳡ
جِئۡتَ
ﳢ
شَيۡـٔٗا
ﳣ
نُّكۡرٗا
ﳤ
٧٤
ﳥ
E ambos se puseram a andar, até que encontraram um jovem, o qual (o companheiro de Moisés) matou. Disse-lhe entãoMoisés: Acabas de matar um inocente, sem que tenha causado morte a ninguém! Eis que cometeste uma ação inusitada.
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.