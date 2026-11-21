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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Aia 67
Al-Kahf
67
18:67
قال انك لن تستطيع معي صبرا ٦٧
قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِىَ صَبْرًۭا ٦٧
قَالَ
ﲈ
إِنَّكَ
ﲉ
لَن
ﲊ
تَسۡتَطِيعَ
ﲋ
مَعِيَ
ﲌ
صَبۡرٗا
ﲍ
٦٧
ﲎ
Respondeu-lhe: Tu não serias capaz de ser paciente para estares comigo.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.