Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Aia 66
Al-Kahf
66
18:66
قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمن مما علمت رشدا ٦٦
قَالَ لَهُۥ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًۭا ٦٦
قَالَ
ﱼ
لَهُۥ
ﱽ
مُوسَىٰ
ﱾ
هَلۡ
ﱿ
أَتَّبِعُكَ
ﲀ
عَلَىٰٓ
ﲁ
أَن
ﲂ
تُعَلِّمَنِ
ﲃ
مِمَّا
ﲄ
عُلِّمۡتَ
ﲅ
رُشۡدٗا
ﲆ
٦٦
ﲇ
E Moisés lhe disse: Posso seguir-te, para que me ensines a verdade que te foi revelada?
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.