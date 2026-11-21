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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Aia 63
Al-Kahf
63
18:63
قال ارايت اذ اوينا الى الصخرة فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا ٦٣
قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّى نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنسَىٰنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَـٰنُ أَنْ أَذْكُرَهُۥ ۚ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُۥ فِى ٱلْبَحْرِ عَجَبًۭا ٦٣
قَالَ
ﱎ
أَرَءَيۡتَ
ﱏ
إِذۡ
ﱐ
أَوَيۡنَآ
ﱑ
إِلَى
ﱒ
ٱلصَّخۡرَةِ
ﱓ
فَإِنِّي
ﱔ
نَسِيتُ
ﱕ
ٱلۡحُوتَ
ﱖ
وَمَآ
ﱗ
أَنسَىٰنِيهُ
ﱘ
إِلَّا
ﱙ
ٱلشَّيۡطَٰنُ
ﱚ
أَنۡ
ﱛ
أَذۡكُرَهُۥۚ
ﱜﱝ
وَٱتَّخَذَ
ﱞ
سَبِيلَهُۥ
ﱟ
فِي
ﱠ
ٱلۡبَحۡرِ
ﱡ
عَجَبٗا
ﱢ
٦٣
ﱣ
Respondeu-lhe: Lembras-te de quando nos refugiamos junto à rocha? Eu me esqueci do peixe - e ninguém, senão Satanás, me fez esquecer de me recordar! - Creio que ele tomou milagrosamente o rumo do mar.
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