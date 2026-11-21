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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Aia 61
Al-Kahf
61
18:61
فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا ٦١
فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُۥ فِى ٱلْبَحْرِ سَرَبًۭا ٦١
فَلَمَّا
ﳈ
بَلَغَا
ﳉ
مَجۡمَعَ
ﳊ
بَيۡنِهِمَا
ﳋ
نَسِيَا
ﳌ
حُوتَهُمَا
ﳍ
فَٱتَّخَذَ
ﳎ
سَبِيلَهُۥ
ﳏ
فِي
ﳐ
ٱلۡبَحۡرِ
ﳑ
سَرَبٗا
ﳒ
٦١
ﳓ
Mas quando ambos se aproximaram da confluência dos dois mares, haviam esquecido o seu peixe, o qual seguira, serpeando, seu rumo até ao mar.
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Tafsir Fathul Majid
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