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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Aia 6
Al-Kahf
6
18:6
فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يومنوا بهاذا الحديث اسفا ٦
فَلَعَلَّكَ بَـٰخِعٌۭ نَّفْسَكَ عَلَىٰٓ ءَاثَـٰرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا۟ بِهَـٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ٦
فَلَعَلَّكَ
ﱔ
بَٰخِعٞ
ﱕ
نَّفۡسَكَ
ﱖ
عَلَىٰٓ
ﱗ
ءَاثَٰرِهِمۡ
ﱘ
إِن
ﱙ
لَّمۡ
ﱚ
يُؤۡمِنُواْ
ﱛ
بِهَٰذَا
ﱜ
ٱلۡحَدِيثِ
ﱝ
أَسَفًا
ﱞ
٦
ﱟ
É possível que te mortifiques de pena por causa deles, se não crerem nesta Mensagem.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.