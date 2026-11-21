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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Aia 59
Al-Kahf
59
18:59
وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا ٥٩
وَتِلْكَ ٱلْقُرَىٰٓ أَهْلَكْنَـٰهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا۟ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًۭا ٥٩
وَتِلۡكَ
ﲱ
ٱلۡقُرَىٰٓ
ﲲ
أَهۡلَكۡنَٰهُمۡ
ﲳ
لَمَّا
ﲴ
ظَلَمُواْ
ﲵ
وَجَعَلۡنَا
ﲶ
لِمَهۡلِكِهِم
ﲷ
مَّوۡعِدٗا
ﲸ
٥٩
ﲹ
Tais eram as cidades que, pela iniqüidade dos seus habitantes, exterminamos, e prefixamos um término para isso.
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Tafsir Fathul Majid
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