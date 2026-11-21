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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Aia 58
Al-Kahf
58
18:58
وربك الغفور ذو الرحمة لو يواخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه مويلا ٥٨
وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ۖ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا۟ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ ۚ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌۭ لَّن يَجِدُوا۟ مِن دُونِهِۦ مَوْئِلًۭا ٥٨
وَرَبُّكَ
ﲛ
ٱلۡغَفُورُ
ﲜ
ذُو
ﲝ
ٱلرَّحۡمَةِۖ
ﲞﲟ
لَوۡ
ﲠ
يُؤَاخِذُهُم
ﲡ
بِمَا
ﲢ
كَسَبُواْ
ﲣ
لَعَجَّلَ
ﲤ
لَهُمُ
ﲥ
ٱلۡعَذَابَۚ
ﲦﲧ
بَل
ﲨ
لَّهُم
ﲩ
مَّوۡعِدٞ
ﲪ
لَّن
ﲫ
يَجِدُواْ
ﲬ
مِن
ﲭ
دُونِهِۦ
ﲮ
مَوۡئِلٗا
ﲯ
٥٨
ﲰ
Porém, teu Senhor é Indulgente, Misericordiosíssimo. Se ele os punisse pelo que cometeram, acelerar-lhes-ia o castigo; porém, terão um prazo, depois do qual jamais terão escapatória.
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Tafsir Fathul Majid
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