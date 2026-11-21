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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Aia 56
Al-Kahf
56
18:56
وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا اياتي وما انذروا هزوا ٥٦
وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ وَيُجَـٰدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِٱلْبَـٰطِلِ لِيُدْحِضُوا۟ بِهِ ٱلْحَقَّ ۖ وَٱتَّخَذُوٓا۟ ءَايَـٰتِى وَمَآ أُنذِرُوا۟ هُزُوًۭا ٥٦
وَمَا
ﱥ
نُرۡسِلُ
ﱦ
ٱلۡمُرۡسَلِينَ
ﱧ
إِلَّا
ﱨ
مُبَشِّرِينَ
ﱩ
وَمُنذِرِينَۚ
ﱪﱫ
وَيُجَٰدِلُ
ﱬ
ٱلَّذِينَ
ﱭ
كَفَرُواْ
ﱮ
بِٱلۡبَٰطِلِ
ﱯ
لِيُدۡحِضُواْ
ﱰ
بِهِ
ﱱ
ٱلۡحَقَّۖ
ﱲﱳ
وَٱتَّخَذُوٓاْ
ﱴ
ءَايَٰتِي
ﱵ
وَمَآ
ﱶ
أُنذِرُواْ
ﱷ
هُزُوٗا
ﱸ
٥٦
ﱹ
Jamais enviamos mensageiros, a não ser como alvissareiros e admoestadores; porém, os incrédulos disputam com vãosargumentos a falsidade, para com ela refutarem a verdade; e tomam os Meus versículos e as Minhas advertências comoobjeto de escárnio.
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