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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Aia 55
Al-Kahf
55
18:55
وما منع الناس ان يومنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تاتيهم سنة الاولين او ياتيهم العذاب قبلا ٥٥
وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓا۟ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّهُمْ إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًۭا ٥٥
وَمَا
ﱑ
مَنَعَ
ﱒ
ٱلنَّاسَ
ﱓ
أَن
ﱔ
يُؤۡمِنُوٓاْ
ﱕ
إِذۡ
ﱖ
جَآءَهُمُ
ﱗ
ٱلۡهُدَىٰ
ﱘ
وَيَسۡتَغۡفِرُواْ
ﱙ
رَبَّهُمۡ
ﱚ
إِلَّآ
ﱛ
أَن
ﱜ
تَأۡتِيَهُمۡ
ﱝ
سُنَّةُ
ﱞ
ٱلۡأَوَّلِينَ
ﱟ
أَوۡ
ﱠ
يَأۡتِيَهُمُ
ﱡ
ٱلۡعَذَابُ
ﱢ
قُبُلٗا
ﱣ
٥٥
ﱤ
E o que impediu os humanos de crerem, quando lhes chegou a orientação, de implorarem o perdão do seu Senhor? Desejam, acaso, que os surpreenda o escarmento dos primitivos ou lhes sobrevenha abertamente o castigo?
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