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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Aia 5
Al-Kahf
5
18:5
ما لهم به من علم ولا لابايهم كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا ٥
مَّا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍۢ وَلَا لِـَٔابَآئِهِمْ ۚ كَبُرَتْ كَلِمَةًۭ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَٰهِهِمْ ۚ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًۭا ٥
مَّا
ﱁ
لَهُم
ﱂ
بِهِۦ
ﱃ
مِنۡ
ﱄ
عِلۡمٖ
ﱅ
وَلَا
ﱆ
لِأٓبَآئِهِمۡۚ
ﱇﱈ
كَبُرَتۡ
ﱉ
كَلِمَةٗ
ﱊ
تَخۡرُجُ
ﱋ
مِنۡ
ﱌ
أَفۡوَٰهِهِمۡۚ
ﱍﱎ
إِن
ﱏ
يَقُولُونَ
ﱐ
إِلَّا
ﱑ
كَذِبٗا
ﱒ
٥
ﱓ
A despeito de carecerem de conhecimento a tal respeito; o mesmo tendo acontecido com seus antepassados. É umablasfêmia o que proferem as suas bocas; não dizem senão mentiras!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.