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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Aia 49
Al-Kahf
49
18:49
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا مال هاذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا ٤٩
وَوُضِعَ ٱلْكِتَـٰبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَـٰوَيْلَتَنَا مَالِ هَـٰذَا ٱلْكِتَـٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةًۭ وَلَا كَبِيرَةً إِلَّآ أَحْصَىٰهَا ۚ وَوَجَدُوا۟ مَا عَمِلُوا۟ حَاضِرًۭا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًۭا ٤٩
وَوُضِعَ
ﱮ
ٱلۡكِتَٰبُ
ﱯ
فَتَرَى
ﱰ
ٱلۡمُجۡرِمِينَ
ﱱ
مُشۡفِقِينَ
ﱲ
مِمَّا
ﱳ
فِيهِ
ﱴ
وَيَقُولُونَ
ﱵ
يَٰوَيۡلَتَنَا
ﱶ
مَالِ
ﱷ
هَٰذَا
ﱸ
ٱلۡكِتَٰبِ
ﱹ
لَا
ﱺ
يُغَادِرُ
ﱻ
صَغِيرَةٗ
ﱼ
وَلَا
ﱽ
كَبِيرَةً
ﱾ
إِلَّآ
ﱿ
أَحۡصَىٰهَاۚ
ﲀﲁ
وَوَجَدُواْ
ﲂ
مَا
ﲃ
عَمِلُواْ
ﲄ
حَاضِرٗاۗ
ﲅﲆ
وَلَا
ﲇ
يَظۡلِمُ
ﲈ
رَبُّكَ
ﲉ
أَحَدٗا
ﲊ
٤٩
ﲋ
O Livro-registro será exposto. Verás os pecadores atemorizados por seu conteúdo, e dirão: Ai de nós! Que significa esteLivro? Não omite nem pequena, nem grande falta, senão que as enumera! E encontrarão registrado tudo quanto tiverem feito. Teu Senhor não defraudará ninguém.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.