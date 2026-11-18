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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Aia 45
Al-Kahf
45
18:45
واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا ٤٥
وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَـٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًۭا تَذْرُوهُ ٱلرِّيَـٰحُ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ مُّقْتَدِرًا ٤٥
وَٱضۡرِبۡ
ﳎ
لَهُم
ﳏ
مَّثَلَ
ﳐ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﳑ
ٱلدُّنۡيَا
ﳒ
كَمَآءٍ
ﳓ
أَنزَلۡنَٰهُ
ﳔ
مِنَ
ﳕ
ٱلسَّمَآءِ
ﳖ
فَٱخۡتَلَطَ
ﳗ
بِهِۦ
ﳘ
نَبَاتُ
ﳙ
ٱلۡأَرۡضِ
ﳚ
فَأَصۡبَحَ
ﳛ
هَشِيمٗا
ﳜ
تَذۡرُوهُ
ﳝ
ٱلرِّيَٰحُۗ
ﳞﳟ
وَكَانَ
ﳠ
ٱللَّهُ
ﳡ
عَلَىٰ
ﳢ
كُلِّ
ﳣ
شَيۡءٖ
ﳤ
مُّقۡتَدِرًا
ﳥ
٤٥
ﳦ
Expõe-lhes o exemplo da vida terrena, que se assemelha à água, que enviamos do céu, a qual se mescla com as plantasda terra, as quais se convertem em feno, que os ventos disseminam. Sabei que Deus prevalece sobre todas as coisas.
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Tafsir Fathul Majid
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