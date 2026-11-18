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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Aia 44
Al-Kahf
44
18:44
هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا ٤٤
هُنَالِكَ ٱلْوَلَـٰيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ ۚ هُوَ خَيْرٌۭ ثَوَابًۭا وَخَيْرٌ عُقْبًۭا ٤٤
هُنَالِكَ
ﳃ
ٱلۡوَلَٰيَةُ
ﳄ
لِلَّهِ
ﳅ
ٱلۡحَقِّۚ
ﳆﳇ
هُوَ
ﳈ
خَيۡرٞ
ﳉ
ثَوَابٗا
ﳊ
وَخَيۡرٌ
ﳋ
عُقۡبٗا
ﳌ
٤٤
ﳍ
Assim, a proteção só incumbe ao Verdadeiro Deus, porque Ele é o melhor Recompensador e o melhor Destino.
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Tafsir Fathul Majid
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