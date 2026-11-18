Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Aia 39
Al-Kahf
39
18:39
ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان ترن انا اقل منك مالا وولدا ٣٩
وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ إِن تَرَنِ أَنَا۠ أَقَلَّ مِنكَ مَالًۭا وَوَلَدًۭا ٣٩
وَلَوۡلَآ
ﱵ
إِذۡ
ﱶ
دَخَلۡتَ
ﱷ
جَنَّتَكَ
ﱸ
قُلۡتَ
ﱹ
مَا
ﱺ
شَآءَ
ﱻ
ٱللَّهُ
ﱼ
لَا
ﱽ
قُوَّةَ
ﱾ
إِلَّا
ﱿ
بِٱللَّهِۚ
ﲀﲁ
إِن
ﲂ
تَرَنِ
ﲃ
أَنَا۠
ﲄ
أَقَلَّ
ﲅ
مِنكَ
ﲆ
مَالٗا
ﲇ
وَوَلَدٗا
ﲈ
٣٩
ﲉ
Por que quando entrastes em teu parreiral não dissestes: Seja o que Deus quiser; não existe poder senão de Deus! Mesmoque eu seja inferior a ti em bens e filhos,
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.