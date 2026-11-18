Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Aia 38
Al-Kahf
38
18:38
لاكنا هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا ٣٨
لَّـٰكِنَّا۠ هُوَ ٱللَّهُ رَبِّى وَلَآ أُشْرِكُ بِرَبِّىٓ أَحَدًۭا ٣٨
لَّٰكِنَّا۠
ﱬ
هُوَ
ﱭ
ٱللَّهُ
ﱮ
رَبِّي
ﱯ
وَلَآ
ﱰ
أُشۡرِكُ
ﱱ
بِرَبِّيٓ
ﱲ
أَحَدٗا
ﱳ
٣٨
ﱴ
Quanto a mim, Deus é meu Senhor e jamais associarei ninguém ao meu Senhor.
Tafsirs
Camadas
Lições
Reflexões
Respostas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.