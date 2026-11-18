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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Aia 37
Al-Kahf
37
18:37
قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ٣٧
قَالَ لَهُۥ صَاحِبُهُۥ وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥٓ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابٍۢ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍۢ ثُمَّ سَوَّىٰكَ رَجُلًۭا ٣٧
قَالَ
ﱛ
لَهُۥ
ﱜ
صَاحِبُهُۥ
ﱝ
وَهُوَ
ﱞ
يُحَاوِرُهُۥٓ
ﱟ
أَكَفَرۡتَ
ﱠ
بِٱلَّذِي
ﱡ
خَلَقَكَ
ﱢ
مِن
ﱣ
تُرَابٖ
ﱤ
ثُمَّ
ﱥ
مِن
ﱦ
نُّطۡفَةٖ
ﱧ
ثُمَّ
ﱨ
سَوَّىٰكَ
ﱩ
رَجُلٗا
ﱪ
٣٧
ﱫ
Seu vizinho lhe disse, argumentando: Porventura negas Quem te criou, primeiro do pó, e depois de esperma e logo temoldou como homem?
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Tafsir Fathul Majid
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