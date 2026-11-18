{بەسەرهاتی خاوەن دوو باخەكە} [ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ ] ئهی محمد - صلى الله عليه وسلم - تۆ نموونهی دوو پیاویان بۆ بهێنهرهوه كه یهكێكیان موسڵمانهو ئهوى تریان كافره [ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ ] كه كافرهكه دوو باخی ههبووه باخێكیان له رهزى ترێ وه دهوریشمان دابوون به دار خورما [ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا (٣٢) ] وه لهناو ئهو دارانهشدا زهرعاتی تر ههبووه [ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا ] ههردوو باخهكه بهرههمی پێ گهیشت و بهرههمی هێنا .