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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Aia 31
Al-Kahf
31
18:31
اولايك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكيين فيها على الارايك نعم الثواب وحسنت مرتفقا ٣١
أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمْ جَنَّـٰتُ عَدْنٍۢ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَـٰرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍۢ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًۭا مِّن سُندُسٍۢ وَإِسْتَبْرَقٍۢ مُّتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ ۚ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًۭا ٣١
أُوْلَٰٓئِكَ
ﲐ
لَهُمۡ
ﲑ
جَنَّٰتُ
ﲒ
عَدۡنٖ
ﲓ
تَجۡرِي
ﲔ
مِن
ﲕ
تَحۡتِهِمُ
ﲖ
ٱلۡأَنۡهَٰرُ
ﲗ
يُحَلَّوۡنَ
ﲘ
فِيهَا
ﲙ
مِنۡ
ﲚ
أَسَاوِرَ
ﲛ
مِن
ﲜ
ذَهَبٖ
ﲝ
وَيَلۡبَسُونَ
ﲞ
ثِيَابًا
ﲟ
خُضۡرٗا
ﲠ
مِّن
ﲡ
سُندُسٖ
ﲢ
وَإِسۡتَبۡرَقٖ
ﲣ
مُّتَّكِـِٔينَ
ﲤ
فِيهَا
ﲥ
عَلَى
ﲦ
ٱلۡأَرَآئِكِۚ
ﲧﲨ
نِعۡمَ
ﲩ
ٱلثَّوَابُ
ﲪ
وَحَسُنَتۡ
ﲫ
مُرۡتَفَقٗا
ﲬ
٣١
ﲭ
Obterão os jardins do Éden, abaixo dos quais correm os rios, onde usarão braceletes de ouro, vestirão roupas verdes detafetá e brocado, e repousarão sobre tronos elevados. Que ótima recompensa e que feliz repouso!
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Tafsir Fathul Majid
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