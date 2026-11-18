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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Aia 28
Al-Kahf
28
18:28
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا ٢٨
وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِىِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُۥ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُۥ عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَانَ أَمْرُهُۥ فُرُطًۭا ٢٨
وَٱصۡبِرۡ
ﱁ
نَفۡسَكَ
ﱂ
مَعَ
ﱃ
ٱلَّذِينَ
ﱄ
يَدۡعُونَ
ﱅ
رَبَّهُم
ﱆ
بِٱلۡغَدَوٰةِ
ﱇ
وَٱلۡعَشِيِّ
ﱈ
يُرِيدُونَ
ﱉ
وَجۡهَهُۥۖ
ﱊﱋ
وَلَا
ﱌ
تَعۡدُ
ﱍ
عَيۡنَاكَ
ﱎ
عَنۡهُمۡ
ﱏ
تُرِيدُ
ﱐ
زِينَةَ
ﱑ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﱒ
ٱلدُّنۡيَاۖ
ﱓﱔ
وَلَا
ﱕ
تُطِعۡ
ﱖ
مَنۡ
ﱗ
أَغۡفَلۡنَا
ﱘ
قَلۡبَهُۥ
ﱙ
عَن
ﱚ
ذِكۡرِنَا
ﱛ
وَٱتَّبَعَ
ﱜ
هَوَىٰهُ
ﱝ
وَكَانَ
ﱞ
أَمۡرُهُۥ
ﱟ
فُرُطٗا
ﱠ
٢٨
ﱡ
Sê paciente, juntamente com aqueles que pela manhã e à noite invocam seu Senhor, anelando contemplar Seu Rosto. Nãonegligencies os fiéis, desejando o encanto da vida terrena e não escutes aquele cujo coração permitimos negligenciar o atode se lembrar de Nós, e que se entregou aos seus próprios desejos, excedendo-se em suas ações.
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Tafsir Fathul Majid
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