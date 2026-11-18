[ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا ] ئهی محمد - صلى الله عليه وسلم - ئهگهر زانیاریت نهبوو بڵێ: خوای گهوره خۆی باشتر ئهزانێ كه چهندێك مانهوه، یاخود له دوای ئهوهی كه خهڵكى دۆزیانیهوه تا كاتی پێغهمبهری خوا - صلى الله عليه وسلم - چهندێك بووه تهنها خوا خۆى دهزانێت [ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ] نهێنی ئاسمانهكان و زهوی تهنها لای خوای گهورهیهو كهسى تر نایزانێت [ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ] سهرسامم بهوهی كه خواى گهوره ههموو شتێك ئهبینێت و ئهبیستێت و هیچ شتێكى لێ ناشاردرێتهوهو كهس وهكو خوا نابینێت و نابیستێت [ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ ] ئهوان جگه له خوای گهوره هیچ دۆست و سهرخهرێكیان نیه [ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا (٢٦) ] وه هیچ كهسێكیش شهریكی خوای گهوره نیه له حوكمی خوای گهوره بڕیار بدات، یان خوای گهوره ڕاوێژی پێ بكات .