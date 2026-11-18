Всевышний поведал о том, что люди Писания высказывали различные мнения по поводу того, сколько юных отроков находилось в пещере. А причина этого разногласия заключалась в том, что люди Писания строили догадки и говорили о том, о чем у них не было достоверных знаний. Одни из них утверждали, что отроков было трое, а четвертой была собака. Другие считали, что отроков было пятеро, а шестой была собака. Всевышний сообщил, что эти предположения были основаны на догадках, и это свидетельствует об их ошибочности. Третьи считали, что отроков было семеро, а восьмой была собака, и это мнение может быть правильным, хотя лучше всего об этом известно Аллаху. Тем не менее, Аллах опроверг два первых предположения и не опроверг третье мнение, что позволяет нам судить о его правильности. Что же касается споров по этому поводу, то они совершенно бессмысленны, потому что знание о числе спящих отроков не может принести людям пользу ни в духовной, ни в мирской жизни. Вот почему Аллах велел Своему пророку, да благословит его Аллах и приветствует, сказать, что истина доподлинно известна Ему и тем немногим, которые обладают достоверными знаниями. О Мухаммад! Если ты вступаешь в спор с людьми Писания, то опирайся исключительно на твердые знания и убедительные доводы и стремись принести людям пользу. Что же касается бесполезных споров с невеждами, которые строят догадки, упрямо отстаивают свою точку зрения и вступают в дискуссию даже по поводу малозначимых вопросов, например, по поводу числа спящих отроков, то вести такие споры не имеет смысла. А продолжительные дискуссии и затяжные обсуждения подобных вопросов приводят к потере времени и порождают бессмысленную взаимную неприязнь. Посему не спрашивай людей Писания о людях пещеры - их предположения строятся на догадках, которые не имеют ничего общего с истиной. Из этого также следует, что нельзя обращаться за разъяснением религиозных вопросов к тем, кто не достоин этой чести. Это могут быть люди, которые не обладают достаточным знанием в этой области либо не придают особого значения своим словам и лишены богобоязненности, которая бы удерживала их от заблуждения. И если шариат запрещает обращаться за разъяснением религиозных вопросов к таким людям, то им тем более запрещается самостоятельно рассуждать на религиозные темы. Наряду с этим из коранического откровения следует, что могут быть люди, к которым запрещается обращаться за разъяснением одних вопросов, но разрешается обращаться за разъяснением других. Таких людей можно спрашивать о вещах, о которых они хорошо осведомлены, потому что запрет на обращение с вопросами к людям Писания не был всеобщим, а касался только истории о людях пещеры и других подобных повествований.