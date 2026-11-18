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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Aia 22
Al-Kahf
22
18:22
سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا ٢٢
سَيَقُولُونَ ثَلَـٰثَةٌۭ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌۭ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًۢا بِٱلْغَيْبِ ۖ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌۭ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ قُل رَّبِّىٓ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌۭ ۗ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءًۭ ظَـٰهِرًۭا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًۭا ٢٢
سَيَقُولُونَ
ﱥ
ثَلَٰثَةٞ
ﱦ
رَّابِعُهُمۡ
ﱧ
كَلۡبُهُمۡ
ﱨ
وَيَقُولُونَ
ﱩ
خَمۡسَةٞ
ﱪ
سَادِسُهُمۡ
ﱫ
كَلۡبُهُمۡ
ﱬ
رَجۡمَۢا
ﱭ
بِٱلۡغَيۡبِۖ
ﱮﱯ
وَيَقُولُونَ
ﱰ
سَبۡعَةٞ
ﱱ
وَثَامِنُهُمۡ
ﱲ
كَلۡبُهُمۡۚ
ﱳﱴ
قُل
ﱵ
رَّبِّيٓ
ﱶ
أَعۡلَمُ
ﱷ
بِعِدَّتِهِم
ﱸ
مَّا
ﱹ
يَعۡلَمُهُمۡ
ﱺ
إِلَّا
ﱻ
قَلِيلٞۗ
ﱼﱽ
فَلَا
ﱾ
تُمَارِ
ﱿ
فِيهِمۡ
ﲀ
إِلَّا
ﲁ
مِرَآءٗ
ﲂ
ظَٰهِرٗا
ﲃ
وَلَا
ﲄ
تَسۡتَفۡتِ
ﲅ
فِيهِم
ﲆ
مِّنۡهُمۡ
ﲇ
أَحَدٗا
ﲈ
٢٢
ﲉ
Alguns diziam: Eram três, e o cão deles perfazia um total de quatro. Outros diziam: Eram cinco, e o cão totalizava seis, tentando, sem dúvida, adivinhar o desconhecido. E outros, ainda, diziam: Eram sete, oito com o cão. Dize: Meu Senhorconhece melhor do que ninguém o seu número e só poucos o desconhece! Não discutais, pois, a respeito disto, a menos queseja de um modo claro e não inquiras, sobre eles, ninguém
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