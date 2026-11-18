﴿سَیَقُولُونَ﴾ أَيْ الْمُتَنَازِعُونَ فِي عَدَد الْفِتْيَة فِي زَمَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ يَقُول بَعْضهمْ هُمْ ﴿ثَلَـٰثَةࣱ رَّابِعُهُمۡ كَلۡبُهُمۡ وَیَقُولُونَ﴾ أَيْ بَعْضهمْ ﴿خَمۡسَةࣱ سَادِسُهُمۡ كَلۡبُهُمۡ﴾ وَالْقَوْلَانِ لِنَصَارَى نَجْرَان ﴿رَجۡمَۢا بِٱلۡغَیۡبِۖ﴾ أَيْ ظَنًّا فِي الْغَيْبَة عَنْهُمْ وَهُوَ رَاجِع إلَى الْقَوْلَيْنِ مَعًا وَنَصْبهُ عَلَى الْمَفْعُول لَهُ أَيْ لِظَنِّهِمْ ذَلِكَ ﴿وَیَقُولُونَ﴾ أَيْ الْمُؤْمِنُونَ ﴿سَبۡعَةࣱ وَثَامِنُهُمۡ كَلۡبُهُمۡۚ﴾ الْجُمْلَة مِنْ الْمُبْتَدَأ وَخَبَره صِفَة سَبْعَة بِزِيَادَةِ الْوَاو وَقِيلَ تَأْكِيد أَوْ دَلَالَة عَلَى لُصُوق الصِّفَة بِالْمَوْصُوفِ وَوَصْف الْأَوَّلَيْنِ بِالرَّجْمِ دُون الثَّالِث دَلِيل عَلَى أَنَّهُ مَرْضِيّ وَصَحِيح ﴿قُل رَّبِّیۤ أَعۡلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا یَعۡلَمُهُمۡ إِلَّا قَلِیلࣱۗ﴾ قال ابن عَبَّاس أَنَا مِنْ الْقَلِيل وَذَكَرَهُمْ سَبْعَة ﴿فَلَا تُمَارِ﴾ تُجَادِل ﴿فِیهِمۡ إِلَّا مِرَاۤءࣰ ظَـٰهِرࣰا﴾ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْك ﴿وَلَا تَسۡتَفۡتِ فِیهِم﴾ تَطْلُب الْفُتْيَا ﴿مِّنۡهُمۡ﴾ مِنْ أَهْل الْكِتَاب الْيَهُود ﴿أَحَدࣰا ٢٢﴾ وَسَأَلَهُ أَهْل مَكَّة عَنْ خَبَر أَهْل الْكَهْف فَقَالَ أُخْبِركُمْ بِهِ غَدًا وَلَمْ يَقُلْ إنْ شَاءَ الله فنزل