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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Aia 2
Al-Kahf
2
18:2
قيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المومنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ٢
قَيِّمًۭا لِّيُنذِرَ بَأْسًۭا شَدِيدًۭا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًۭا ٢
قَيِّمٗا
ﲺ
لِّيُنذِرَ
ﲻ
بَأۡسٗا
ﲼ
شَدِيدٗا
ﲽ
مِّن
ﲾ
لَّدُنۡهُ
ﲿ
وَيُبَشِّرَ
ﳀ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﳁ
ٱلَّذِينَ
ﳂ
يَعۡمَلُونَ
ﳃ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﳄ
أَنَّ
ﳅ
لَهُمۡ
ﳆ
أَجۡرًا
ﳇ
حَسَنٗا
ﳈ
٢
ﳉ
Fê-lo reto, para admoestar do Seu castigo e alvissarar aos fiéis que praticam o bem que obterão uma boa recompensa,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.