[ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ ] وه كاتێك كه خۆر ههڵدێت لهسهر ئهشكهوتهكهیان لائهداو لار ئهبێتهوه بهلای ڕاستدا [ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ ] وه كاتێك كه خۆر ئاوا ئهبێ بهههمان شێوه لائهدات و لێیان دوورئهكهوێتهوه بهلاى چهپدا [ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ] وه ئهوانیش له شوێنێكدا بوونه لهناو ئهشكهوتهكه كه كونی ههبووهو كراوهو فراوان بووه، واته: له كاتی خۆرههڵاتن و خۆرئاوابوونیشدا خۆر لێى نهداون و له سێبهردا بوونهو خوای گهوره پاراستنی لهوه [ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ ] پاراستنی لاشهی ئهوان یهكێكه له نیشانهكانی گهورهیی خوای گهوره [ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ] ههر كهسێك خوای گهوره هیدایهتی بدات ئهوه هیدایهتدراوه (كه خواى گهوره رێنمایى كردن بۆ چوونه ناو ئهشكهوتهكه) [ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا (١٧) ] وه ههر كهسێكیش كه خوای گهوره گومڕای بكات نابینی دۆستی ههبێت و ڕێنمایی بكات بۆ ڕێگای ڕاست.