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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Aia 15
Al-Kahf
15
18:15
هاولاء قومنا اتخذوا من دونه الهة لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ١٥
هَـٰٓؤُلَآءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةًۭ ۖ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَـٰنٍۭ بَيِّنٍۢ ۖ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًۭا ١٥
هَٰٓؤُلَآءِ
ﳃ
قَوۡمُنَا
ﳄ
ٱتَّخَذُواْ
ﳅ
مِن
ﳆ
دُونِهِۦٓ
ﳇ
ءَالِهَةٗۖ
ﳈﳉ
لَّوۡلَا
ﳊ
يَأۡتُونَ
ﳋ
عَلَيۡهِم
ﳌ
بِسُلۡطَٰنِۭ
ﳍ
بَيِّنٖۖ
ﳎﳏ
فَمَنۡ
ﳐ
أَظۡلَمُ
ﳑ
مِمَّنِ
ﳒ
ٱفۡتَرَىٰ
ﳓ
عَلَى
ﳔ
ٱللَّهِ
ﳕ
كَذِبٗا
ﳖ
١٥
ﳗ
Estes povos adoram outras divindades, em vez d'Ele, embora não lhes tenha sido concedida autoridade evidente algumapara tal. Haverá alguém mais iníquo do que quem forja mentiras acerca de Deus?
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