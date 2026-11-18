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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Aia 13
Al-Kahf
13
18:13
نحن نقص عليك نباهم بالحق انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى ١٣
نَّحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ ۚ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُوا۟ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَـٰهُمْ هُدًۭى ١٣
نَّحۡنُ
ﲡ
نَقُصُّ
ﲢ
عَلَيۡكَ
ﲣ
نَبَأَهُم
ﲤ
بِٱلۡحَقِّۚ
ﲥﲦ
إِنَّهُمۡ
ﲧ
فِتۡيَةٌ
ﲨ
ءَامَنُواْ
ﲩ
بِرَبِّهِمۡ
ﲪ
وَزِدۡنَٰهُمۡ
ﲫ
هُدٗى
ﲬ
١٣
ﲭ
Narramos-te a sua verdadeira história: Eram jovens, que acreditavam em seu Senhor, pelo que os aumentamos emorientação.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid não está disponível para o verso atual.