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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Aia 106
Al-Kahf
106
18:106
ذالك جزاوهم جهنم بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هزوا ١٠٦
ذَٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا۟ وَٱتَّخَذُوٓا۟ ءَايَـٰتِى وَرُسُلِى هُزُوًا ١٠٦
ذَٰلِكَ
ﲤ
جَزَآؤُهُمۡ
ﲥ
جَهَنَّمُ
ﲦ
بِمَا
ﲧ
كَفَرُواْ
ﲨ
وَٱتَّخَذُوٓاْ
ﲩ
ءَايَٰتِي
ﲪ
وَرُسُلِي
ﲫ
هُزُوًا
ﲬ
١٠٦
ﲭ
Sua morada será o inferno, por sua incredulidade, e por terem escarnecido os Meus versículos e os Meus mensageiros.
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Tafsir Fathul Majid
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