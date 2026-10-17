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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Kahf Aia 104
Al-Kahf
104
18:104
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ١٠٤
ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ١٠٤
ٱلَّذِينَ
ﲉ
ضَلَّ
ﲊ
سَعۡيُهُمۡ
ﲋ
فِي
ﲌ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﲍ
ٱلدُّنۡيَا
ﲎ
وَهُمۡ
ﲏ
يَحۡسَبُونَ
ﲐ
أَنَّهُمۡ
ﲑ
يُحۡسِنُونَ
ﲒ
صُنۡعًا
ﲓ
١٠٤
ﲔ
São aqueles cujos esforços se desvaneceram na vida terrena, não obstante crerem haver praticado o bem.
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Tafsir Fathul Majid
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